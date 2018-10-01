МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на поездки на Камчатку вырос за январь - август 2018 года на 23% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее, сообщила ТАСС пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Россияне стали чаще путешествовать на Камчатку. С начала года спрос на перелет в Петропавловск-Камчатский из городов России вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, - сказала она.

Как сообщила Тюрина со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, средняя цена на перелет в обе стороны уменьшилась на 5% - с 28 700 рублей до 27 200 рублей.

Ранее в интервью ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов отметил рост турпотока в регионы Дальневосточного федерального округа на 8,4% в мае - августе 2018 года по отношению к показателю прошлого года. Он добавил, что прирост по россиянам составил 10,5%, турпоток в целом превысил отметку в 3,2 млн человек. Количество иностранных туристов возросло на 2% - до 939,6 тыс., подчеркнул Сафонов.

Он также выделил рост популярности активного отдыха у иностранных туристов, в частности, на Камчатке.