Правила долголетия, или как отсрочить старость. Советы главного гериатра Минздрава

Максимально известная продолжительность жизни — 120 лет. Этот рубеж пока не переживал ни один человек. Даже тех, кто прожил дольше 100 лет, уже называют долгожителями. Если каждому из нас повезет, мы доживем до глубокой старости в ясном уме, сможем максимально долго сами о себе заботиться и вести активный образ. Конечно, старение — процесс неизбежный и неотвратимый, но многие состояния и заболевания, традиционно связанные со зрелым возрастом, можно если не совсем предотвратить, то существенно отодвинуть их начало.

Стопроцентного выверенного сочетания приемов, которые помогут каждому дожить даже до 100 лет, нет ни у одного ученого или врача в мире. До сих пор не доказано, что витамины, гормоны, антиоксиданты, методы генной инженерии или хирургические процедуры могут существенно замедлить на процесс старения. Однако есть масса исследований, доказывающих, что поведенческие факторы риска (нерациональное питание, курение, алкоголь и другие), могут значительно ускорить этот процесс.

Разобраться в секретах долголетия ТАСС помогла руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.