Правила долголетия, или как отсрочить старость. Советы главного гериатра Минздрава

Максимально известная продолжительность жизни — 120 лет. Этот рубеж пока не переживал ни один человек. Даже тех, кто прожил дольше 100 лет, уже называют долгожителями. Если каждому из нас повезет, мы доживем до глубокой старости в ясном уме, сможем максимально долго сами о себе заботиться и вести активный образ. Конечно, старение — процесс неизбежный и неотвратимый, но многие состояния и заболевания, традиционно связанные со зрелым возрастом, можно если не совсем предотвратить, то существенно отодвинуть их начало.
Стопроцентного выверенного сочетания приемов, которые помогут каждому дожить даже до 100 лет, нет ни у одного ученого или врача в мире. До сих пор не доказано, что витамины, гормоны, антиоксиданты, методы генной инженерии или хирургические процедуры могут существенно замедлить на процесс старения. Однако есть масса исследований, доказывающих, что поведенческие факторы риска (нерациональное питание, курение, алкоголь и другие), могут значительно ускорить этот процесс.
Разобраться в секретах долголетия ТАСС помогла руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Закладывается ли здоровье с детства?
Основы здоровья закладываются еще в раннем детстве, и даже еще раньше. Начиная еще с внутриутробного периода, здоровье мамы определяет скорость старения в последующем и скорость развития проблем, связанных с возрастом. Дальше нам остается лишь быть внимательными к своему организму и не давать заболеваниям развиться. В детстве закладываются и пищевые привычки, поэтому важно приучать ребенка к правильной и здоровой пище дома. Именно дома ребенок приучается досаливать или не досаливать еду, класть сахар в чай, кефир и кашу.
Во взрослом возрасте нужно контролировать артериальное давление, холестерин и глюкозу. Каждый человек должен понимать, что давление выше 140/90 — это повод обратиться к врачу, чтобы высокое давление не стало хроническим заболеванием. Для того чтобы эти показатели проверить, достаточно обратиться к терапевту в районной поликлинике. Для граждан РФ, имеющих полис ОМС, также есть возможность проходить регулярно диспансеризацию. К врачу можно обратиться до начала заболевания, просто для того, чтобы получить профилактическую консультацию.
Насколько важно правильное питание?
Здоровое рациональное питание позволит избежать избыточного веса, который может стать серьезным испытанием во взрослом возрасте для сердечно-сосудистой системы, печени, суставов. Именно поэтому врачи рекомендуют с детства избегать сладкого и вообще сахара, легко усваиваемых углеводов, следить за тем, чтобы в день употреблять не больше 5 г соли. Избегать также стоит фастфуда, жирных и копченых продуктов. Врач рекомендуют употреблять мясо птицы, рыбу, овощи, свежие фрукты, оливковое масло, отмечая при этом, что питание должно быть сбалансированным. Но не стоит переедать. Избыточная масса тела и ожирение — это всегда большой стресс для всех систем организма.
А что насчет влияния сна на организм, так ли он важен?
При этом стресс у нашего организма бывает разный, отмечает Ткачева. "Например, влюбленность, любовь — это же тоже стресс. Публичный доклад, подготовка материала к сроку на работе — это все стресс. Но такой стресс заставляет человека быть лучше, заставляет человека что-то преодолеть", — пояснила врач. Есть и такие стрессы, которые приводят к бессоннице, ухудшению общего самочувствия, постоянной тревоге. Такой стресс может привести к появлению так называемых психосоматических заболеваний. Это обусловлено тем, что центральная нервная система не только отвечает за эмоции человека, но и, по сути, руководит функцией внутренних органов. Если человек находится в состоянии непрерывной тревоги, ожидая опасности, внутренние системы организма работают соответсвующе.
"Все долгожители — оптимисты, они такие общительные все. Надо себя психологически тоже тренировать", — отмечает гериатр.
Согласно исследованию Российского геронтологического научно-клинического центра, оптимальное время сна у долгожителей — от 6 до 8 часов в сутки. При этом, конечно, у людей могут быть индивидуальные нормы, но в целом именно такого времени организму хватает для того, чтобы восстановиться.
Стоит ли совсем отказаться от курения и алкоголя?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число курильщиков в мире достигает 1 млрд человек. Курение является причиной рака легких, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам Ткачевой, курение вызывает практически необратимые поражения внутренних стенок сосудов и ускоряет их старение. "Мы сейчас считаем, что не просто курение — фактор риска, а курение в прошлом — это тоже фактор риска. То есть лучше вообще не начинать", — добавила она.
Пагубное употребление алкоголя также провоцирует развитие многих хронических заболеваний — сердца, сосудов, печени, влияет на психическое состояние, провоцирует развитие некоторых типов онкологических заболеваний. В употреблении алкоголя, по словам гериатра, должна соблюдаться культура: если здоровый человек выпьет бокал вина в день, маловероятно, что это существенно скажется на его здоровье и долголетии. "Если он вот эту норму, бокал красного вина в день, выпивает в субботу в виде бутылки водки за раз, — это никак не можно считать здоровым образом жизни", — пояснила Ткачева.
Так ли важно ходить пешком и сохранять физическую активность?
Физическая активность обязательна в любом возрасте, для людей старшего поколения — особенно. Старение связано с атрофией мышечной ткани, синдромом саркопении, когда масса и силы мышечной ткани уменьшаются и слабеют. Человеку становится трудно делать привычные вещи. Поэтому правило такое: 10 тыс. шагов в день надо стараться сделать. Минимум — это 40 минут быстрой ходьбы в день.
Физическая активность может быть включена обычный распорядок дня, хотя, конечно, можно записаться на фитнес или в бассейн. Медики обычно рекомендуют чаще пользоваться лестницами вместо лифтов, а если погода и время позволяют, то лишнюю остановку или две пройти пешком.
Что такое "успешное старение"?
"Когда человек уходит на пенсию, у него развивается депрессия, что приводит к соматическим, психосоматическим проблемам. Это может провоцировать самые разные заболевания и увеличивать риски сердечно-сосудистых заболеваний, даже онкологических", — отметила Ткачева. Поэтому человеку необходима реализация в разных социальных ролях — коллега, дочь/сын, родитель, бабушка/дедушка. Человек, адаптированный в социуме, имеет более крепкое здоровье.
Термин "успешное старение" появился не так давно. Он подразумевает, что жизнь человека за пределами трудоспособного возраста больше не должна восприниматься как спринт от выхода на пенсию до смерти. Предлагается считать этот период просто одним из этапов жизни человека, на котором он может иметь нормальное здоровье, социальную поддержку, хорошо выглядеть, иметь цель в жизни. "То есть человек в этом возрасте узнает, познает, получает дополнительные навыки, знания, к чему-то стремится. Как все это останавливается — начинается старение. Есть счастливые люди, у которых и в 80 лет, и в 90 лет сохранности — физическая и когнитивная — продолжают работать, они продолжают оставаться активными", — пояснила главный гериатр Минздрава.
Как не дать мозгу постареть?
Старение мозга происходит параллельно со старением всех систем. Выражается оно в нарушении памяти, рассеянности, перепадах настроения и других эмоциональных нарушениях, проблемах со сном.
Для профилактики когнитивного дефицита Ткачева рекомендует нагружать мозг и постоянно его тренировать. Хорошо подойдут кроссворды и судоку, полезно учить наизусть стихи, еще лучше — учить иностранный язык или освоить музыкальный инструмент. По словам геронтолога, худшее, что может сделать человек, — перестать учиться и уставиться в телевизор, чтобы пассивно поглощать информацию.В зрелом возрасте когнитивные нарушения могут быть симптомами серьезных заболеваний. Развитие многих из них можно существенно замедлить, если не игнорировать симптомы, а сразу обратиться к врачам.
Какую роль играет генетика?
Генетика в долгожительство вносит в целом около 25%. Все остальное зависит от образа жизни. По словам гериатра, ученым уже сейчас известно более 500 генов, влияющих на продолжительность жизни, — либо уменьшают, либо увеличивают. Более того, наш образ жизни влияет на экспрессию генов. Если очень упрощенно — курение, пагубное употребление алкоголя запускают работу генов, укорачивающих продолжительность жизни. Конечно, если в роду было много долгожителей, то шанс прожить дольше среднестатистического очень велик.
Инна Финочка