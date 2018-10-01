Энергетики дали тепло во все дома Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) подвела тепло ко всем зданиям Москвы, далее обеспечить тепло в квартирах должны управляющие компании. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник управления по связям с общественностью и СМИ Дмитрий Филатов.

"МОЭК поставляет тепло к границе дома, далее управляющие компании должны обеспечить готовность внутридомовых систем к приему тепла, провести регламентные работы, в частности, развоздушивание системы отопления. По состоянию на 11:00 1 октября теплом обеспечены 100% жилых зданий (33,3 тыс.), 100% социальных объектов (более 8 тыс.) и 100% прочих зданий (29,3 тыс.)", - сказал Филатов.

Представитель компании уточнил, что по данным на 11:00 1 октября в Москве осталось не более десятка зданий, в которых управляющие компании еще не провелу развоздушку системы и не довели до граждан тепло. Ситуация с проблемными объектами находится на контроле МОЭК и департамента ЖКХ Москвы. МОЭК в случае необходимости предоставляет свои бригады в помощь управляющим компаниям.

Отопительный сезон в столице начался 25 сентября, власти не стали дожидаться условий, при которых в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

В ходе подготовки к отопительному сезону МОЭК провел ремонтные и профилактические работы на объектах централизованной системы теплоснабжения. В частности, подготовлено около 16,2 тыс. км тепловых сетей, в том числе порядка 8 тыс. км магистральных сетей и 8,24 тыс. км разводящих сетей.