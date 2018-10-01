Турпоток в Севастополь вырос на 20% благодаря Крымскому мосту и мероприятиям

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Почти 385 тыс. человек посетили Севастополь во время курортного сезона 2018 года - на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

"По итогам туристического сезона 2018 года, туристический поток в Севастополь увеличился на 20,3% по сравнению с показателями прошлого года и составил 384,9 тыс. человек. <…> Объем налоговых поступлений от доходов гостиниц и заведений общественного питания вырос на 21,8 % и составил 168 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий, туристами считают тех, кто переночевал хотя бы одну ночь. Но многие приезжают в город без ночевок - чтобы посмотреть достопримечательности или участвовать в праздниках. За год число тех, кто посетил фестивали и другие мероприятия, а также музеи и выставки в Севастополе, составляет около 2,4 млн человек, только за курортный сезон 2018 года в городе побывали 822 тыс. экскурсантов.

"Мы думаем, что [рост турпотока] связан в первую очередь с открытием Крымского моста, а также с информационной поддержкой, которую оказывает и министерство туризма и спорта Москвы, с которым подписан договор. Выросло число событийных мероприятий, а кроме того, они становятся традиционными, и люди про них знают и на них едут. Среди таких мероприятий - байк-шоу "Ночных волков" или тот же WineFest, который проходил в эти выходные и был посвящен празднику молодого вина", - уточнил Краснолицкий.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года поток туристов в Севастополь вырос на 12% - до 1,054 млн человек. Всего в Севастополе работает 182 коллективных средства размещения - гостиницы, отели, гостевые дома. Туристы, отдыхающие в Севастополе, могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму.