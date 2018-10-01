Научная школа для молодых ученых пройдет в ноябре на базе "Курчатовского института"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Молодые ученые и студенты примут участие в "Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе", которая пройдет 6-9 ноября в Москве на базе Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".

"К участию в XVI Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школе приглашаются молодые научные сотрудники, аспиранты и студенты старших курсов научных и образовательных учреждений России и стран СНГ, работающие по тематикам, связанным с основными направлениями исследований, проводимых в НИЦ "Курчатовский институт". Возраст участников не должен превышать 35 лет, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте "Курчатовского института".

Научным руководителем школы станет президент НИЦ Михаил Ковальчук.

Школа будет проходить по восьми основным секциям, в том числе атомная энергетика, биомедицинские технологии и ядерная медицина, информационные технологии и системы, физика плазмы и термоядерный синтез, а также ядерная физика. Кроме того, будут организованы междисциплинарные научные проекты школьников, в которых примут участие учащиеся школ, входящих в Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования.

Отмечается, что Курчатовская школа станет предфинальным отборочным этапом конкурса "УМНИК", который проводится совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В конкурсе могут принять участие молодые ученые, которые выполняют научно-технические проекты, ориентированные на практические результаты и коммерциализацию. Победители могут рассчитывать на грант в 500 тыс. рублей на два года.