ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Российские спелеологи предложили создать ассоциацию экскурсионных пещер с целью изучения и обустройства этих объектов с точки зрения развития внутреннего туризма. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов (РСС) по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин.

"В Крыму проведены ряд встреч и конференций, в том числе II Крымские карстологические чтения, на которых в том числе обсуждались перспективы использования пещеры в районе строительства трассы "Таврида" (проходили с 26 по 28 сентября - прим. ТАСС). Пока туда никого не пускают, первичные научные изыскания закончены. Сейчас мы думаем над тем, чтобы создавать в рамках РСС Ассоциацию экскурсионных пещер России, в которой пользователи пещер могли бы обмениваться опытом, а мы, как комиссия по охране и эксплуатации пещер, консультировали бы их по различным вопросам, в том числе по расчету рекреационной нагрузки", - сказал собеседник агентства.

По словам Цурихина, планируется, что при организации экскурсий в пещерах особое внимание будет уделено их информативности и наглядности.

"Необходимо провести музеефикацию объектов, то есть выставлять прямо в ней различные экспонаты, использовать во время экскурсий современные компьютерные технологии. Также мы думаем о создании учебно-просветительских роликов о прошлом Земли - ее ландшафте, животном и растительном мире в различные эпохи", - пояснил он.

Пещера в районе строительства автотрассы "Таврида" найдена летом 2018 года. По данным РГО, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. метров. В ней обнаружили останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

Российский союз спелеологов является общественной организацией, члены которой участвуют в поиске и изучении пещер в России и в других странах, проводят тематические конференции, съезды и слеты.