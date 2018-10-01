Аксенов: турпоток в Крым в январе - сентябре вырос на треть

Настоятель ярославского храма передумал подавать в суд на блогера Илью Варламова

Ранее блогер назвал Яковлевско-Благовещенский храм Ярославля "самым уродливым в России" из-за недавно появившейся на его территории двухэтажной постройки

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