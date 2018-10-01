Аксенов: турпоток в Крым в январе - сентябре вырос на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Республику Крым, крупный курортный регион России, в январе - сентябре вырос почти на 30% до 6 млн человек на фоне открытия транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Он выразил на своей странице в Facebook уверенность, что этот показатель не является пределом. За весь 2017 год в Крыму отдохнуло 4,7 млн туристов, напомнил Аксенов.
По его словам, в ушедшем высоком курортном сезоне "дали свои результаты" введение в строй нового терминала международного аэропорта Симферополь и Крымского моста, а также активная информационная кампания и корректировка ценообразования.
Аксенов отметил, что многие сервисы онлайн-бронирования признали Крым самым востребованным регионом для осеннего отдыха. "Мы рассчитываем на увеличение турпотока до конца года", - добавил он.
Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, 1 октября было открыто движение грузовиков. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.