Минприроды предложило урегулировать нормы содержания в РФ редких животных из списка СИТЕС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Содержание и транспортировку на территории России редких животных из списка СИТЕС (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) необходимо урегулировать. На данный момент законодательно проработаны меры в отношении тех видов, которые внесены в Красную книгу, сообщил журналистам в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Необходимо создать правила, регулирующие оборот редких и исчезающих животных [из списка] СИТЕС. Сейчас регулируется оборот только тех из них, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации", - сказал Кобылкин.

В Минприроды ТАСС пояснили, что в понятие "оборот", помимо импорта и экспорта животных, входит их перепродажа, хранение, перевозка, сбор, содержание либо приобретение, которые законодательно не урегулированы в полной мере.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, вступила в силу в 1975 году, на сегодняшний день к ней присоединились 183 государства, включая Россию. Под защитой конвенции в настоящее время находится около 5,8 тыс. видов животных и 30 тыс. растений.

С 1995 года в России действует федеральный закон "О животном мире". Он регулирует отношения в области охраны и использования объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы, а также тех, которые содержаться в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в целях сохранения ресурса и генетического фонда. Вопросы, связанные с частным владением животными, включая коммерческую деятельность, с контролем оборота диких животных остаются до конца не урегулированными.