Настоятель ярославского храма передумал подавать в суд на блогера Илью Варламова

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Настоятель Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля, о постройке на территории которого критически высказался блогер Илья Варламов, передумал подавать на Варламова в суд. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Ранее Варламов на своем сайте назвал Яковлевско-Благовещенский храм Ярославля "самым уродливым в России" из-за недавно появившейся двухэтажной постройки на его территории. Настоятель храма Алексей Кириллов написал на своей странице в Facebook о намерении подать в суд на Варламова, в связи с оскорблением чувств верующих.

"Настоятель храма решил простить эту ситуацию, он не будет подавать иск. Жалоб он не подавал. Это его позиция", - сказал Сатомский.

Как сообщил ТАСС помощник настоятеля храма Михаил Проворкин, отец Алексей не дает комментариев по данной ситуации журналистам. Настоятель уже удалил запись о намерении подавать иск в суд. "Одна из моих записей вызвала множество различных комментариев, часть из которых, к сожалению, неадекватны.<…> Увы, вынужден ее удалить", - написал он в Facebook.