Жители приграничных сел не видят проблем в связи с определением границы Чечни и Ингушетии

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Выходцы из пограничных сел, в районе которых проходит установленная в сентябре граница между Ингушетией и Чечней, не видят причин для споров вокруг подписания соответствующего документа. Об этом заявили представители тейпов (родов) из этих сел на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

В сентябре в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней, ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет неправильно закреплена. Накануне подписания в Магасе прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций. Евкуров после подписания соглашения пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет, и провел по этому поводу дополнительную разъяснительную работу с правительством и представителями общественности. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами, вопрос о спорных территориях между которыми оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

"Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев (сообщество тейпов, которое живет в Ингушетии и Чечне - прим. ТАСС), но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель, - сказал на встрече представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов, приехавший из Чечни. - Если нас спросить, то нам нет разницы, где граница, мы знаем, где наша родная земля".

Выходцы из пограничных территорий отметили, что граница их не разделит. "Да, с той стороны чеченцы, а с этой - ингуши, но мы один тейп - орстхоевцы, и более того, мы - вайнахи <…> Эта граница была условной, а теперь ее только на бумаге установили. Я очень прошу всех, кто в последние дни говорит о нашем тейпе и о наших землях, не вестись на провокации, не обсуждать это в интернете, потому что эта граница нас не разделит", - сказал на встрече представитель тейпа Цечоевых из Ингушетии.

Глава Ингушетии, в свою очередь, отметил, что "сколько бы границ мы ни установили на бумаге, между нашими народами не может быть раздора, и они нас не разделят". "Нашу молодежь "крутят" и подстрекают в сети интернет, … а делают это люди, которые преследуют свои цели", - отметил Евкуров.