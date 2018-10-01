В Лас-Вегасе почтили память погибших в 2017 году в результате стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Церемония в память о жертвах трагедии, когда год назад местный житель расстрелял из отеля 58 посетителей музыкального фестиваля, прошла в понедельник утром в Лас-Вегасе (штат Невада). Как сообщило агентство Associated Press , в небо были выпущены 58 голубей по числу погибших от пуль.

"Сегодняшняя дата - еще одно напоминание о той боли, которая не утихнет никогда", - отметил на церемонии губернатор штата Невада Брайан Сандовал. Шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо отметил, что расследование трагедии было завершено в августе, однако следствию так и не удалось установить мотивы, толкнувшие Пэддока на преступление.

Поздно вечером 1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок из окон своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay открыл огонь по посетителям и зрителям фестиваля кантри-музыки, который проходил неподалеку. В результате погибли 58 человек, еще 413 человек получили ранения. Он вел огонь на протяжении 11 минут, сделав 1057 выстрелов, и покончил с собой до того, как в его номер ворвалась полиция

По данным агентства, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в сентябре нынешнего года подготовило доклад по оценке действий полиции и других служб во время трагедии в Лас-Вегасе. В нем, в частности, отмечается, что полицейские, пожарные и медики с трудом справлялись с огромным количеством звонков, поступавших по "горячей линии". Кроме того, на эффективность их действий оказывали влияние ложные сообщения о других преступлениях и непроверенные данные о числе жертв.