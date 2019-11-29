Мифы "Чумы XX века". Десять самых распространенных заблуждений о СПИДе и ВИЧ

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита). Эту памятную дату установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году, вскоре после того, как французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуа Барре-Синусси открыли и описали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а группа американского инфекциониста Роберта Галло обнаружила связь ВИЧ со СПИДом.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС), в 2018 году в мире насчитывалось почти 38 млн больных, а за все время инфекцию диагностировали у 78 млн человек (35 млн умерли из-за заболеваний, связанных со СПИДом). Несмотря на просветительскую работу профильных организаций, национальных министерств здравоохранения, негосударственных фондов, активистов и журналистов, остаются люди, которые очень мало знают о путях передачи вируса и способах защиты.