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Мифы "Чумы XX века". Десять самых распространенных заблуждений о СПИДе и ВИЧ

© Егор Алеев/ТАСС
Комары, поцелуи и презерватив — чего мы опасаемся напрасно и чего напрасно не опасаемся

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита). Эту памятную дату установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году, вскоре после того, как французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуа Барре-Синусси открыли и описали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а группа американского инфекциониста Роберта Галло обнаружила связь ВИЧ со СПИДом. 

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС), в 2018 году в мире насчитывалось почти 38 млн больных, а за все время инфекцию диагностировали у 78 млн человек (35 млн умерли из-за заболеваний, связанных со СПИДом). Несмотря на просветительскую работу профильных организаций, национальных министерств здравоохранения, негосударственных фондов, активистов и журналистов, остаются люди, которые очень мало знают о путях передачи вируса и способах защиты.

Миф №1. СПИД и ВИЧ — синонимы

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ВИЧ вызывает СПИД, но это не одно и то же. Вирус иммунодефицита человека — инфекция, которой можно заразиться. А синдром приобретенного иммунодефицита — клиническое проявление этой инфекции на самых поздних стадиях.

Можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом. Вылечить ВИЧ-инфекцию практически невозможно, но если на раннем этапе начать принимать антиретровирусные препараты, то можно прожить нормальную, полноценную жизнь.

Миф №2. ВИЧ можно заразиться через посуду или объятия

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Эта инфекция не передается воздушно-капельным путем. При обычных повседневных контактах, объятиях и рукопожатиях заразиться тоже нельзя. Кожа человека является естественным барьером для вируса, который на воздухе делается неактивным за считаные часы. Поэтому болезнь не передается через посуду, постельное белье и полотенца. 

Заразиться можно только через некоторые жидкости организма (кровь, вагинальные и ректальные выделения, сперму и молоко матери). Самыми распространенными путями являются незащищенный секс и использование одного шприца с инфицированным больным.

Миф №3. ВИЧ передается при поцелуях, с потом или слезами

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Вирус может присутствовать в этих биологических жидкостях, однако количество его слишком мало, поэтому риск инфицирования практически равен нулю. Например, чтобы заразиться через слюну, ее нужно не менее трех литров, и даже мелкие язвочки и ранки во рту вряд ли станут воротами для проникновения инфекции. Если говорить о поте, для заражения нужна целая ванна жидкости, а слез — целый бассейн.

Миф №4. Комары переносят ВИЧ

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На самом деле заразиться от укуса комара, который до этого укусил больного, невозможно. Во-первых, человеческий вирус не живет в организме насекомого, а во-вторых, комар впрыскивает в место укуса не кровь, а антикоагулянт — специальное вещество, замедляющее свертываемость крови.

Миф №5. У больной женщины не может родиться здоровый ребенок

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Если не принимать никаких мер, риск передачи ВИЧ от матери ребенку колеблется в пределах 15-45%. Но если мать и ребенок принимают противовирусные препараты, передачу можно практически полностью предотвратить. Также детям обычно противопоказано грудное вскармливание, поскольку они могут заразиться через грудное молоко. 

Миф №6. СПИД — болезнь наркозависимых и гомосексуалов

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Далеко не все ВИЧ-инфицированные — наркозависимые, хотя их доля велика, и геи. Согласно статистике ВОЗ, в Европе 56% новых случаев заражения приходится на гетеросексуальные контакты (в России — чуть менее 50%). Употребление инъекционных наркотиков стало причиной только в 30% случаев, половые контакты между мужчинами — 14% случаев (в России — 1,5%).

Миф №7. Презерватив не защищает от ВИЧ

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Презерватив считается наиболее эффективным средством защиты от нежелательной беременности и многих болезней, передающихся половым путем. При правильном и постоянном использовании риски забеременеть или заразиться минимальны.

Миф №8. Анализы на ВИЧ показывают неправильный результат

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Современные методы диагностики достаточно точные, но изредка тесты действительно показывают ложноположительный результат. Согласно рекомендациям ВОЗ, при низкой (менее 5% в популяции, как в России) распространенности ВИЧ диагноз следует ставить после трех последовательных положительных тестов.

Миф №9. В России нет ВИЧ

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По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией. В 2018 году охват населения тестированием на выявление заболевания увеличился до 25,8% (около 38 млн человек), что в почти 1,5 раза больше, чем десять лет назад. За десять месяцев 2019 года более 33 млн человек прошли тест на ВИЧ.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и ВОЗ, Россия является лидером по распространению ВИЧ в Европе. В нашей стране в 2017 году выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тыс. человек, на Украине — 37 случаев, а в Белоруссии — 26,1. В РФ за год зафиксировано 104 тыс. новых диагнозов, а в целом в Европе — 160 тыс.

Миф №10. ВИЧ — это смертный приговор

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Лекарства от ВИЧ нет. Известны всего два-три случая, когда у пациентов, одновременно инфицированных вирусом и больных лейкемией, удалось достичь "стойкой ремиссии" благодаря пересадке костного мозга с особой мутацией, которая мешает вирусным частицам проникнуть в новые клетки крови. 

Тем не менее ВИЧ можно контролировать и предотвращать передачу с помощью лекарств, что позволяет больным годами жить обычной жизнью. Если лечение подобрано вовремя и правильно, ожидаемая продолжительность жизни с ВИЧ такая же, как у здоровых. Но, конечно, инфицированным необходимо тщательнее следить за здоровьем.

 

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