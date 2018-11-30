Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пакет законопроектов, направленных на совершенствование государственной политики в области коррупции, был внесен в Государственную думу, сообщается в пятницу на сайте правительства РФ.

"Цель законопроектов - формирование единообразных подходов к установлению различными организациями антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, а также к правовому регулированию запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков", - говорится в пояснительной записке к документам.

В частности, предлагается ввести ряд запретов и ограничений для работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти и органами местного самоуправления. А также предусматривается совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в государственных корпорациях и других организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

Кроме того, законопроектами предусматриваются изменения в части правового регулирования порядка получения подарков отдельными категориями служащих. В настоящее время допускается дарение госслужащим подарков, если их стоимость не превышает 3 тыс. рублей. Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков. К перечню допустимых предлагается отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения от госоргана, в котором одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами.

Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, будут подлежать сдаче и признаваться федеральной собственностью или собственностью организаций. "Сдавать цветы, полиграфическую продукцию, такую как календари и блокноты, а также ценные подарки, которыми награждено лицо, и уведомлять об их получении не потребуется" - уточняется в документе.