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Саммит G20 в Аргентине

СМИ: президент Аргентины прослезился во время концерта на G20

Сообщается, что Маурисио Макри был растроган овациями зарубежных лидеров после спектакля "Аргентум" в театре Колон

ТАСС, 1 декабря. Президент Аргентины Маурисио Макри расплакался во время гала-вечера, организованного для лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе. Об этом в субботу сообщила газета Clarin.

По ее данным, глава государства не смог сдержать эмоций в конце шоу "Аргентум" в театре Колон. Как отмечает издание со ссылкой на слова представителя президента, он был растроган овациями зарубежных лидеров после спектакля.

Cаммит "двадцатки" проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Теги
АргентинаМакри, МаурисиоСаммит G20 в Аргентине
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