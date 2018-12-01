СМИ: президент Аргентины прослезился во время концерта на G20

ТАСС, 1 декабря. Президент Аргентины Маурисио Макри расплакался во время гала-вечера, организованного для лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе. Об этом в субботу сообщила газета Clarin.

По ее данным, глава государства не смог сдержать эмоций в конце шоу "Аргентум" в театре Колон. Как отмечает издание со ссылкой на слова представителя президента, он был растроган овациями зарубежных лидеров после спектакля.