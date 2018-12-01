СМИ: финское военное ведомство через суд не дало Ротенбергу построить дом у полигона

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Силы обороны Финляндии воспрепятствовали строительству российским бизнесменом Борисом Ротенбергом новых зданий вблизи военного полигона в населенном пункте Твярминнен на юге республики. Об этом сообщила в субботу газета Ilta-Sanomat.

Речь, как указало издание, идет о землях рядом с виллой (ее площадь - 500 кв. м), принадлежавшей ранее кирпичному заводу. Ротенберг приобрел ее еще в 2004 году и сделал там основательный ремонт, а также инвестировал в преобразование другого здания (использовавшегося для содержания овец) в сауну (ее площадь - 150 кв. м), пишет газета.

В 2016 году комитет окружающей среды города Ханко, в зону ответственности которого входит Твярминнен, вынес решение, согласно которому Ротенбергу разрешалось также построить на указанных землях жилое здание (площадью 350 кв. м) и коммерческое здание (площадью 50 кв. м). Силы обороны Финляндии, военный полигон которых находится вблизи потенциальной стройки, обжаловали это решение в суде, однако в октябре 2017 года административный суд в Хельсинки вновь разрешил строительство. Затем комитет окружающей среды Ханко вновь рассмотрел вопрос и разрешил построить жилое здание на прибрежной территории, после чего Силы обороны Финляндии опять обжаловали разрешение в суде. В ноябре 2018 года суд пошел им навстречу, постановив отменить разрешение на строительство.

В военном ведомстве свои претензии обосновали тем, что шум на полигоне будет оказывать негативное влияние на качество жизни людей в здании, которое планировал построить Ротенберг. Кроме того, суд посчитал, что в районе строительства уже есть другие жилые дома, поэтому "нет никаких оснований для возведения предназначенных для проживания зданий в районе шума от стрельб". Местные жители при этом сообщили изданию, что иногда стрельбы действительно мешают им, но они осуществляются не очень часто.

Борис Ротенберг - член совета директоров и совладелец СМП Банка. Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в санкционные списки США, составленные из-за позиции РФ в отношении Украины.

В настоящее время Борис Ротенберг также судится с четырьмя скандинавскими банками, требуя выплатить ему €70 тыс. компенсации за нарушение соглашений об обслуживании из-за санкций США. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Ротенберг как гражданин Финляндии не попал под санкции Евросоюза.