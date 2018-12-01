Посольство России в США приспустило флаги в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Посольство России в США в субботу приспустило флаги в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего.
George Bush Sr. was an outstanding politician, he devoted his entire life to serving his country, both as a serviceman during #WWII and in high-ranking public posts in peacetime— Russia in USA (@RusEmbUSA) 1 December 2018
at the Embassy at half-staff
w/ medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" pic.twitter.com/nULYvLa6B4
"Джордж Буш-старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь служению своей стране - как военнослужащий во время Второй мировой войны, а также на высоких государственных постах в мирное время", - говорится в заявлении посольства, размещенном в Twitter. "Российский флаг над посольством приспущен", - подчеркнула пресс-служба.
Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. За время политической карьеры он служил стране на посту конгрессмена, постпреда ООН, был директором ЦРУ, а также восемь лет занимал должность вице-президента США (с 1981 по 1989 год при президенте Рональде Рейгане).
Президентом США Джордж Буш-старший был с 1989 по 1993 год. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).
Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, второй сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.