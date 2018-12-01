Посольство России в США приспустило флаги в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

"Джордж Буш-старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь служению своей стране - как военнослужащий во время Второй мировой войны, а также на высоких государственных постах в мирное время", - говорится в заявлении посольства, размещенном в Twitter. "Российский флаг над посольством приспущен", - подчеркнула пресс-служба.

Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. За время политической карьеры он служил стране на посту конгрессмена, постпреда ООН, был директором ЦРУ, а также восемь лет занимал должность вице-президента США (с 1981 по 1989 год при президенте Рональде Рейгане).

Президентом США Джордж Буш-старший был с 1989 по 1993 год. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, второй сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.