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Саммит G20 в Аргентине

Меркель поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами

Поход канцлера Германии в ресторан вызвал большой интерес у местных жителей

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса после завершения саммита Группы двадцати в субботу. На кадрах, которые показал телеканал Todo Noticias, видно, что ресторан не закрывали для обычных посетителей.

Меркель отправилась попробовать известное своим качеством аргентинское мясо после прогулки по центру Буэнос-Айреса. В ресторане, расположенном в столичном районе Палермо, канцлера сопровождала небольшая делегация.

Поход Меркель в ресторан вызвал большой интерес у местных жителей. Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы попытаться разглядеть внутри высоких гостей. Когда канцлер выходила из ресторана, у его входа уже скопилось много желающих сфотографировать главу правительства Германии.

Теги
Меркель, АнгелаАргентинаГерманияСаммит G20 в Аргентине
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