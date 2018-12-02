ЦОДД и ГИБДД предупредили об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за снегопада

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и управление ГИБДД по Москве в воскресенье предупредили об ухудшении ситуации на дорогах города из-за погодных условий и призвали водителей к аккуратному вождению.
"В настоящее время в некоторых районах Москвы идет снег, местами возможно образование гололедицы. При ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП. Просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее аналогичное предупреждение распространило столичное управление ГИБДД.
"В связи со сложными метеоусловиями Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - отмечается в сообщении ГИБДД.
МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде. В ведомтсве также просят водителей быть осторожными на дорогах.
По прогнозам метеорологов, в воскресенье в Москве продолжит идти снег, ожидается гололедица и до минус 7 градусов. В ночь на 3 декабря температура опустится до минус 10 градусов, местами также возможны небольшой снег и гололедица. Ветер днем юго-восточный, южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.