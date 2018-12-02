В Кронштадте открылся крупнейший в мире музей батискафов под открытым небом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов под открытым небом открылся в Кронштадте, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного военного округа.

"В Санкт-Петербурге создан первый в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов. Музей под открытым небом расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни", - говорится сообщении.

По данным ЗВО, коллекция начала формироваться с прошло года, сейчас в экспозиции музея представлены шесть аппаратов, каждый из которых является по-своему уникальным ввиду разных лет разработки и небольшого количества произведенных экземпляров. В частности речь идет о двух сверхмалых подводных лодках Тритон-1М и Тритон-2, автономном рабочем снаряде АС-22, спасательном подводном снаряде АС-5, передвижной рекомпрессионной водолазной станции ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемых самоходных аппаратах типа "Риф" и "Лангуст".

"Подводные аппараты доставлены из различных регионов страны, где находились на оснащении частей Военно-Морского флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы", - добавили в пресс-службе.

Перед тем, как сделать аппараты экспонатами музея, их реставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов Санкт-Петербурга. Экспозиция входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа. "В ряде зарубежных стран в океанографических музеях представлены подобные коллекции подводных аппаратов, но в Санкт-Петербурге она - самая большая", - добавили в ЗВО.