S7 выясняет причину некомфортных температурных условий на рейсе Новосибирск - Екатеринбург

ТАСС, 2 декабря. Авиакомпания S7 разбирается в причинах некомфортных температурных условий во время утреннего рейса Новосибирск - Екатеринбург, сообщила в воскресенье ТАСС официальный представитель S7 Анна Бажина.

Ранее в СМИ сообщалось, что инцидент на борту Embraer 170 (вмещает 78 пассажиров) произошел утром в воскресенье. Отмечается, что на протяжении всего полета были проблемы с системой кондиционирования. По словам пассажиров, температура воздуха либо повышалась до плюс 45-50 градусов, либо резко понижалась.

"Самолет после рейса поставили на техническую базу, сейчас специалисты разбираются, выясняют причину (некомфортных температурных условий во время рейса). Мы сожалеем, что пассажирам пришлось столкнуться с неудобствами", - сказала Бажина.

На этом самолете летела группа "Чайф", которая возвращалась в Екатеринбург после гастролей. Как сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь группы Марина Залогина, предъявлять требования о компенсации из-за неудобств музыканты пока не планируют. "Из Иркутска в Новосибирск доехали нормально, а вот из Новосибирска в Екатеринбург случилось такое обстоятельство [неисправность вентиляции на борту]. Тяжело, конечно, было, но наши артисты сказали: "Как любое хорошее, доброе дело в России, наш тур завершился баней", - рассказала Залогина.