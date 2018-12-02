Акции против создания мусорных полигонов в Архангельской области собрали 7 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек в воскресенье приняли участие в Архангельской области в акциях против создания в регионе новых мусорных полигонов и ввоза на его территорию отходов из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Ранее власти региона сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В районе поселка Рикасиха под Северодвинском планируется создать полигон для переработки отходов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

"По предварительным данным, в регионе в массовых протестных мероприятиях, а также в пикетах приняли участие около 7 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации Архангельска, на митинг в сквере у Соловецкого камня в Ломоносовском округе города собралось 1,05 тыс. человек. В Северодвинске на акцию собрались около 3,5 тыс. человек.