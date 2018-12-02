Матвиенко по случаю Дня Неизвестного солдата призвала молодежь гордиться историей России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Жители России, в особенности молодое поколение, должны знать историю своей страны, с гордостью относиться к ней и ценить настоящее. Об этом говорится в заявлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю отмечаемого в понедельник в РФ Дня Неизвестного солдата.

"Эта дата призвана увековечить память о российских и советских воинах, павших в боях на территории страны и за ее пределами, отдать дань уважения беспримерной доблести и мужеству, бессмертному подвигу тех, чьи имена остались неизвестными", - говорится в заявлении, текст которого распространила верхняя палата российского парламента.

Говоря о значимости этого памятного дня, она подчеркнула, что "ни в одной стране мира нет такого количества солдат, пропавших без вести, как в СССР". "Мы склоняем головы перед героями, защищавшими Отечество в разрушительных мировых войнах и локальных конфликтах по всему земному шару, отдавшими жизни за процветание, независимость и свободу родной земли, мирное небо над нашими головами", - добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что сегодня "судьбы безвестно павших воинов стремятся раскрыть поисковые отряды и многие неравнодушные люди". "Россияне, особенно представители молодого поколения, должны помнить и знать историю своей отчизны, с гордостью относиться к событиям прошлых лет, уважать и ценить свое настоящее", - резюмировала спикер.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. Основанием отмечать его именно 3 декабря стало то, что в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.