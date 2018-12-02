В США продали капитанскую фуражку, смокинги и пишущую машинку основателя Playboy

Топ-лотом торгов, которые проходили 30 ноября и 1 декабря, стала купленная за $162,5 тыс. печатная машинка производства фирмы Underwood. По словам экспертов Julien's Auctions, именно на ней Хефнер работал, когда готовил к публикации первый выпуск журнала Playboy. Оценочная стоимость лота составляла лишь $2-4 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Личные вещи основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера (1926-2017), в том числе его пишущая машинка, смокинги и капитанская фуражка проданы на торгах, организованных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционным домом Julien's Auctions. Об этом сообщается в его Twitter .

За $76,8 тыс. была куплена личная коллекция журналов Playboy Хефнера. В нее вошли все выпуски с 1954 года по декабрь 2013 года. Оценочная стоимость составляла $20-40 тыс. Два красных шелковых смокинга основателя Playboy проданы за $41,6 тыс. и $38,4 тыс., его капитанская фуражка - за $19,2 тыс., курительная трубка - за $11,5 тыс.

При этом, принадлежавший Хефнеру первый выпуск журнала с актрисой Мэрилин Монро на обложке ушел с молотка за $31,3 тыс. За $28,8 тыс. купили винтажный музыкальный автомат, с помощью которого можно прослушивать 24 пластинки, в том числе песни Фрэнка Синатры, Арти Шоу и Гарри Джеймса. Позже в декабре Julien's Auctions проведет еще один аукцион, на который будут выставлены личные вещи Хефнера.

Хефнер скончался в сентябре 2017 года. Издательский дом Playboy Enterprises он основал в 1953 году. Тираж первого номера Playboy составил 70 тыс. экземпляров. Журнал сразу завоевал популярность, за первую неделю было продано три четверти тиража. Как отмечают в издательском доме, под руководством Хефнера Playboy стал "наиболее влиятельным мужским журналом в мире".

В разное время для журнала позировали известные актрисы, модели, звезды шоу-бизнеса: Памела Андерсон, Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и другие.