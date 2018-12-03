{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России появятся награды для лучших волонтеров

Также, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, будет введена специальная стипендиальная поддержка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.

"В 85 регионах России будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах, в том числе учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка для обучающихся", - сообщила Голикова, выступая на форуме в рамках сессии "Формирование инфраструктуры добровольчества: планы до 2024 года".

Вице-премьер отметила, что также будет продолжена работа по развитию информационной системы "Добровольцы России". Платформа создана для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте. "Сейчас почти 400 тыс. человек зарегистрированы и используют эту онлайн-платформу. Планируется, что ежегодно число пользователей будет увеличиваться не менее чем на 150 тыс. человек в год", - добавила Голикова.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря. Он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии в общей сложности принимает участие более 15 тыс. человек добровольцев из России и зарубежных стран.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
В Подмосковье усилили контроль за сохранностью хвойных деревьев в преддверии Нового года
Отмечается, что за незаконную вырубку деревьев может грозить уголовная ответственность
Читать полностью