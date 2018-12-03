Папа Римский высказался за принцип "двух государств" в ближневосточном конфликте

ВАТИКАН, 3 декабря. /ТАСС/. Ближневосточное урегулирование, статус Иерусалима и ситуацию в регионе обсудили в ходе встречи Папа Римский Франциск и лидер Палестины Махмуд Аббас. Частная аудиенция состоялась в понедельник в Ватикане, сообщает служба печати Святого престола.

"В ходе беседы, прошедшей в дружелюбной обстановке, была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса между палестинцами и израильтянами, признания палестинского народа и достижения урегулирования через сосуществование двух государств при содействии международного сообщества и с учетом интересов обоих народов. Особое внимание было уделено статусу Иерусалима, который должен сохранять универсальные ценности священного города трех религий", - говорится в распространенном по итогам встречи коммюнике.

Кроме того, затрагивалась ситуация во всем ближневосточном регионе, "отмечалась необходимость вести мирный диалог с участием всех религиозных общин и борьбу с любой формой экстремизма и фундаментализма", говорится в документе.