СМИ: суд Австралии официально разрешил называть новозеландцев "киви"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Гражданка Новой Зеландии, обвинившая сослуживцев в расовой дискриминации, проиграла судебный иск в Австралии.

Как сообщила в понедельник британская корпорация Би-би-си, представительница коренного населения Новой Зеландии Джули Сэвидж обиделась на хозяина и сотрудников булочной, в которой она работала в Австралии, за то, что те называли ее "киви". Женщина посчитала это расистским оскорблением и подала в суд.

Суд не усмотрел в таком отношении неуважения или дискриминации, напротив, расценил подобный термин как "ласкательный". "Называть новозеландца "киви" не несет само по себе никакой грубости, - постановила судья Леони Фаррелл. - Киви - не оскорбление".

"Киви" - самое распространенное прозвище новозеландцев вне зависимости от цвета их кожи. Они, в том числе, сами так называют друг друга, причем этой традиции не один десяток лет. Она идет от эмблемы, изображающей киви - птицу, которая впервые появилась на форме новозеландских военнослужащих в годы Второй мировой войны.