Лавров рассказал, с чего начинается Родина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что любовь к Родине - одно из чувств, которое закладывается у человека смолоду.
Такое мнение он высказал, отвечая в понедельник на вопросы участников Международного форума добровольцев.
Одна из участниц форум задала главе МИД вопрос, с чего для него начинается Родина. "Родина начинается с мамы - это, по-моему, очевидно, - ответил Лавров. - Мама у меня до сих пор жива, дай Бог ей здоровья. Ей недавно исполнилось 90 лет".
Другая участница спросила министра, участвовал ли он в юности в работе тимуровских отрядов. "Формально я не состоял в тимуровских отрядах, удостоверения нет. Хотя был октябренком, пионером и комсомольцем, - признался Лавров. - Тем не менее, меня так воспитала мама, что я помогал всегда старшим, место уступал".
Собравшиеся на встречу с министром молодые люди больше интересовались не вопросами внешней политики, а реализацией конкретных проектов добровольческой деятельности и отношением Лаврова к волонтерству. Министру пришлось даже объяснять, что продвижение различных социальных и благотворительных проектов внутри России находится за пределами его сферы деятельности. Хотя, по его словам, он готов оказать поддержку их выходу на международную арену, особенно в странах СНГ.
Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера). Международный форум добровольцев проходит в Москве 2 - 5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек.