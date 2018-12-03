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Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную деятельность

Кроме того, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную деятельность на церемонии "Юрист года". Об этом в понедельник передает корреспондент ТАСС из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит церемония награждения лауреатов.

В номинации "Юридическое образование и воспитание" лауреатом стал директор Института государственной службы и управления ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", главный редактор журнала "Государственная служба" Игорь Барциц.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства".

В номинации "Правовое просвещение" премия присуждена президенту Федеральной нотариальной палаты, члену президиума Ассоциации юристов России Константину Корсику.

Высшая юридическая премия "Юрист года" учреждена в соответствии с указом президента РФ от 8 октября 2009 года №1129. Награждение проводит Ассоциация юристов России ежегодно в День юриста, 3 декабря.

Теги
РоссияИвлиев, Григорий ПетровичМоскалькова, Татьяна Николаевна
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