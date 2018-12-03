Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную деятельность

Эксперт: регионы России не имеют достаточно паллиативных коек для детей и взрослых

Основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер также отметила, что паллиативная помощь не нашла отражения в нацпроекте "Здравоохранение"

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