МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную деятельность на церемонии "Юрист года". Об этом в понедельник передает корреспондент ТАСС из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит церемония награждения лауреатов.
В номинации "Юридическое образование и воспитание" лауреатом стал директор Института государственной службы и управления ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", главный редактор журнала "Государственная служба" Игорь Барциц.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства".
В номинации "Правовое просвещение" премия присуждена президенту Федеральной нотариальной палаты, члену президиума Ассоциации юристов России Константину Корсику.
Высшая юридическая премия "Юрист года" учреждена в соответствии с указом президента РФ от 8 октября 2009 года №1129. Награждение проводит Ассоциация юристов России ежегодно в День юриста, 3 декабря.