Патриарх Кирилл считает, что храм в Кубинке будет одним из лучших в православном мире

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главный храм Вооруженных сил России, который возводится в подмосковной Кубинке, будет одним из лучших в православном мире, считает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

"Совершенно очевидно, что храм, который будет построен, будет одним из самых замечательных православных храмов в мире", - сказал глава Русской православной церкви по итогам заседания художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил РФ, которое прошло в министерстве обороны России в понедельник.

"Хотел бы сердечно поблагодарить вас и всех ваших коллег, которые принимают участие в этой работе, - отметил патриарх, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу. - Если буквально несколькими словами охарактеризовать то, что сейчас представлено - это грандиозный замысел, который начал свое воплощение".

По словам предстоятеля РПЦ, уже сегодня "это не просто идеи, не просто мысли, не просто прожекты". "Но это уже то, что можно увидеть, что можно почувствовать, соприкасаясь с замечательными образцами изобразительного искусства - живописи, мозаики, скульптуры", - сказал он.

При этом патриарх отметил, что руководство страны и министерство обороны продолжают очень важную традицию, заложенную такими государственными деятелями, как Александр III. "Именно при нем был построен Храм Христа Спасителя, который тоже является мемориальным храмом, посвященным освобождению нашей страны от нашествия Наполеона", - напомнил патриарх.

"То, что вы сейчас создаете, - продолжил он, - в ряду этих событий, в ряду этих замечательных деяний государственной власти российской, направленной на увековечение подвигов нашего народа, подвигов Вооруженных сил России, подвигов, которые обеспечили нашу свободу, нашу независимость, само существование России как суверенного государства".

По словам патриарха Кирилла, "замечательно, что в честь этого сочетания духовного и материального в истории Вооруженных сил, в истории нашего народа и будет воздвигнут этот великолепный, величественный храм". "Сердечная благодарность Вам, всем вашим соратникам, кто вместе с вами трудится для осуществления этого замечательного начинания", - подчеркнул предстоятель, обращаясь к Шойгу.