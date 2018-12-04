Глава Приамурья поручил проверить информацию о нарушениях в детских домах-интернатах

ТАСС, 4 декабря. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки проверить информацию о многочисленных нарушениях в региональных детских домах-интернатах, о чем накануне сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главы региона.

В понедельник на пленарном заседании Общественной палаты России Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, где у воспитанников, в частности, зафиксированы травмы. Также, по словам детского омбудсмена, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав" воспитанников в детских домах.

"Глава региона во вторник на заседании правительства Амурской области поручил в кратчайшие сроки проверить эту информацию. Правительство области намерено отправить дополнительные проверки в учреждения, где были зафиксированы нарушения, а также получить официальное заключение из Москвы", - сказала начальник пресс-службы губернатора Эльвира Оверченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Амурской области работали заместители начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Елена Новосельцева и Валерия Гнедькова. Они проверяли организацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Новосельцева, в частности, отметила, что "в регионе есть позитивные моменты, но есть моменты, которые хотелось бы в работе субъекта несколько скорректировать".