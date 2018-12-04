Кремль рассчитывает, что по итогам народного голосования аэропорты обретут новые имена

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что по результатам народного голосования все участвующие в нем аэропорты обретут новые имена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

В честь кого могут назвать крупнейшие российские аэропорты Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

"Будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены [аэропортам]", - сказал он. Песков назвал проект очень интересным и отметил, что по поводу названий ведутся активные дискуссии. Комментируя, в частности, споры о присвоении аэропорту Калининграда имени философа Иммануила Канта, представитель Кремля заявил: "Тот накал, о котором вы говорите, является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема".

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября и продолжался до 30 ноября. Результаты планируется подвести 5 декабря. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций.

Проект реализуется в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений, отмечают организаторы. Жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. В качестве претендентов на предыдущих этапах конкурса предложены имена Георгия Жукова, Дмитрия Менделеева, Петра I, Андрея Туполева, Михаила Ломоносова и других.

Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.