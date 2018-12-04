Сенатор Нарусова предложила сделать День конституции выходным

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации Людмила Нарусова во вторник на заседании комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству предложила объявить отмечаемый 12 декабря День конституции праздничным выходным днем.

Сенатор отметила, что в РФ широко отмечается 25-летие Конституции, при этом привела данные социологических опросов, согласно которым менее 10% россиян знают о том, что является Основным законом, менее 20% читали и изучали Конституцию. "Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем", - сказала Нарусова. Она выразила уверенность в том, что введение нового праздника привлечет внимание и интерес "к изучению, к самому факту знания о том, что в стране есть такой вообще Основной закон".

Парламентарий напомнила, что во времена СССР День конституции отмечался 5 декабря и это был выходной. По ее словам, "неправильно и непатриотично", что нынешняя Конституция обделена таким вниманием со стороны государства.

"Вы вопрос поднимаете важный, и, по сути, я согласен с тем, что вы говорите", - ответил Нарусовой глава комитета Андрей Клишас. Он напомнил, что обычно в этот день члены российского парламента участвуют в целой череде важных мероприятий. "Эта череда для мизерного процента населения", - парировала Нарусова.

"Лично я вас поддерживаю, но нам принимать решение не о чем. У нас нет формулировки", - продолжил Клишас, предложив своей коллеге внести соответствующий законопроект. Остальных сенаторов он призвал в эти дни посещать школы и рассказывать про Основной закон страны.