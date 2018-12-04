Лауреатами госпремий в сфере правозащиты и благотворительности стали Терентьев и Амбиндер

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий РФ за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву и руководителю "Русфонда" Льву Амбиндеру. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Терентьев отмечен госпремией за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, Амбиндер - за выдающиеся достижения в сфере благотворительности.

Эти две государственные премии были учреждены президентским указом в 2015 году. Они присуждаются главой государства, а предложения по кандидатам подает специально созданная общественная комиссия. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей.