Ростех планирует в 2019 году вывести на рынок новую вакцину от гриппа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ростех и Marathon Group планируют запустить производство вакцины нового поколения "Ультрикс КВАДРИ", содержащей четыре штамма гриппа, на российском рынке в 2019 году. Как отмечается во вторник на сайте Ростеха, сейчас вакцина проходит регистрацию в Минздраве.

"Совместный актив Marathon Group и госкорпорации Ростех - завод "Форт" - успешно завершил третью фазу клинических испытаний инновационной четырехвалентной вакцины от гриппа "Ультрикс КВАДРИ" и подал документы на регистрацию в Минздрав РФ. Новое лекарство появится на рынке в 2019 году", - говорится в сообщении. Вакцину планируют производить на предприятии "Форт" в Рязанской области.

Отмечается, что новая вакцина содержит по два штамма вирусов типов А и B, снижает риск заболеваемости и способствует формированию иммунитета к рекомендованному ВОЗ штаммовому составу. "Новый препарат не содержит консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов и не уступает по качеству зарубежным аналогам", - уточняется в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, наличие отечественных вакцин от основных видов инфекций - это вопрос безопасности страны. "Решить эту задачу возможно лишь общими усилиями государства и частного бизнеса - слишком велики необходимые вложения и долгосрочен жизненный цикл разработки, испытаний, выпуска и организации массового производства. Сегодня мы с вами видим практический результат нашей совместной с Marathon Group работы в решении задачи импортозамещения и обеспечения инновационными препаратами нашей системы здравоохранения", - сказал Евтушенко.

"Вывод на рынок препарата от гриппа последнего поколения - еще один шаг реализации нашей стратегии: производственные мощности "Форта" позволяют обеспечить не менее половины потребности нашей страны в квадривалентных вакцинах", - приводятся на сайте слова председателя правления Marathon Group Сергея Захарова.

О производителях

Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность компании - стратегические инвестиции в FMCG, ретейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада.