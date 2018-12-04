Волгоградская область вошла в число пилотных регионов по созданию онкоцентра

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов по строительству онкологического центра с подразделениями в районах области. Об этом сообщил во вторник губернатор Андрей Бочаров на встрече с депутатами областной думы и общественностью.

"При поддержке президента страны в ходе работы с министерством здравоохранения принято решение, и Волгоградская область вошла в число пилотных проектов по строительству на территории региона современнейшего онкологического центра", - сказал губернатор. "Уже сейчас мы реализуем ряд проектов в рамках государственно-частного партнерства, которые дадут нам возможность провести более качественное обследование жителей", - уточнил он.

По словам Бочарова, подразделения регионального онкоцентра будут созданы в городах и районах Волгоградской области. "В Урюпинске [планируется] создание хорошего онкоцентра, в Волжском - дооснащение, еще несколько таких кустовых центров будет создано, которые будут получать первичную информацию - для нас очень важны диагностика и получение точных результатов биологических исследований", - пояснил глава региона.

30 ноября премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что поручит подготовить программу переоснащения онкодиспансера в Волгограде. К премьеру обратился врач Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, который попросил его посодействовать развитию учреждения и обновлению его оборудования. Медведев в ответ сказал, что даст поручение министерству здравоохранения вместе с региональными властями подготовить программу по переоснащению диспансера в Волгограде.

Глава кабмина отметил, что борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется особое значение в рамках национального проекта "Здравоохранение". По его словам, мероприятия по обновлению соответствующих диспансеров пройдут во многих регионах страны.