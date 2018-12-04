{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Артиста сериала "Универ" Виталия Ендовицкого похоронят 5 декабря в Воронеже

Тело актера доставили в родной город из Москвы

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Похороны артиста Виталия Ендовицкого, известного по работам в сериалах "Универ", "След", "Крыша мира", пройдут в среду в Воронеже на Юго-Западном кладбище, сообщила ТАСС представитель похоронной службы города.

"Завтра в 11:30 на катафалке гроб с [телом] Виталия Ендовицкого заберут после прощания из траурного зала на улице Ипподромной в Воронеже. Его отвезут хоронить на Юго-Западное кладбище. <...> В храме при кладбище пройдет отпевание", - сказала собеседница.

Она уточнила, что тело актера доставили из Москвы.

Ендовицкий родился в Воронеже 31 июля 1969 года, закончил актерский факультет Воронежского института искусств. Запомнился зрителям по ролям в сериалах "Универ", "След", "Крыша мира", кинофильму "Мегаполис".

Как сообщают СМИ, актер умер в Москве от инсульта 2 декабря.

Теги
Россия
Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году
Москва расположилась на 48-й строчке рейтинга, а Санкт-Петербург на 59-й
Читать полностью