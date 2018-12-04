Артиста сериала "Универ" Виталия Ендовицкого похоронят 5 декабря в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Похороны артиста Виталия Ендовицкого, известного по работам в сериалах "Универ", "След", "Крыша мира", пройдут в среду в Воронеже на Юго-Западном кладбище, сообщила ТАСС представитель похоронной службы города.
"Завтра в 11:30 на катафалке гроб с [телом] Виталия Ендовицкого заберут после прощания из траурного зала на улице Ипподромной в Воронеже. Его отвезут хоронить на Юго-Западное кладбище. <...> В храме при кладбище пройдет отпевание", - сказала собеседница.
Она уточнила, что тело актера доставили из Москвы.
Ендовицкий родился в Воронеже 31 июля 1969 года, закончил актерский факультет Воронежского института искусств. Запомнился зрителям по ролям в сериалах "Универ", "След", "Крыша мира", кинофильму "Мегаполис".
Как сообщают СМИ, актер умер в Москве от инсульта 2 декабря.