Активиста в Петербурге приговорили к обязательным работам за пикет у Конституционного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Активист Тимур Расулов, который в октябре провел пикет на крыльце Конституционного суда в Санкт-Петербурге, приговорен к 100 часам обязательных работ, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем официальном Telegram-канале.

"Суд назначил наказание в 100 часов обязательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что Расулов повторно нарушил правила проведения публичных акций, собраний, демонстраций, шествий или митингов.

В октябре Расулов у здания Конституционного суда провел пикет "Исчезающая Конституция Российской Федерации", в ходе которого он разместил на крыльце картину с изображением обложки основного закона страны, разрезанной на части. Картину он оформил по аналогии с акцией известного уличного художника Бэнкси, который разрезал свое произведение после продажи на аукционе в Лондоне.

После этого активист сфотографировал происходящее, фото разместил в соцсетях, а также оставил комментарии к ним.