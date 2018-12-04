Встреча членов СПЧ с главой государства планируется во второй декаде декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что традиционная встреча членов Совета с главой государства планируется во второй декаде декабря.

"Традиционная встреча членов Совета с президентом России ожидается во второй декаде декабря", - сказал он ТАСС во вторник, не назвав точную дату.

Федотов сообщил о состоявшейся во вторник беседе членов президиума СПЧ с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "Во вторник члены президиума Совета встретились с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко и в ходе беседы обсудили планы предполагаемой встречи с главой государства", - сказал он.

По словам Федотова, обсуждались темы, которые члены СПЧ хотели бы поднять на встрече с президентом. "Речь идет, в частности, о работе ФСИН, проблемах экологии, профилактике семейного насилия, сохранении членства России в Совете Европы и ЕСПЧ, защите прав соотечественников за рубежом и возможном объявлении амнистии в связи с 25-летием конституции", - сказал глава СПЧ. Он пояснил, что члены Совета выступают за традиционную амнистию, такую, которая была объявлена к 20-летию конституции.

"Было достигнуто полное взаимопонимание в вопросе о взаимодействии с подразделениями администрации президента и ведомствами с тем, чтобы вместо получения бумаг о том, что позиция членов Совета не поддерживается, проводить совместные совещания с участием сотрудников администрации и представителями ведомств", - добавил глава СПЧ.

Он уточнил, что во встрече с Кириенко принимали участие члены президиума совета, избранные в него ранее. "Новые члены совета, утвержденные в понедельник указом президента, в президиум избраны быть не могли пока и принять участие в этой встрече тоже не могли", - пояснил Федотов.

Новый состав

Владимир Путин ранее утвердил новый состав СПЧ, соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник на сайте Совета. Федотов сохранил пост председателя СПЧ. В соответствии с указом, Совет покинули 16 человек, 17 новых членов были включены в его состав, сейчас в Совете состоит 51 человек.

Среди новых участников Совета, в частности, режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель "МК" Ева Меркачева, главред "Литературной газеты" Максим Замшев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор "Архнадзора" Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Перестали быть членами СПЧ, в частности, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, а также политик и публицист Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова.