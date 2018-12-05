Коронация Рамы Х состоится после февральских всеобщих выборов в Таиланде

БАНГКОК, 5 декабря. /ТАСС/. Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится после проведения всеобщих выборов в стране, которые запланированы на 24 февраля 2019 года. Об этом сообщил таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча.

По его словам, которые привела в среду газета Bangkok Post, правительству придется подождать, пока монарх объявит дату коронации, поскольку власти страны сами не могут выбрать день проведения церемонии.

Согласно традиции, к коронации будет собрана вода из различных источников по всему Таиланду, добавил Прают Чан-Оча. Политик пояснил, что Бюро королевского двора должно опубликовать официальное расписание проведения церемонии после того, как король назначит дату коронации. Предыдущая коронация - Пумипона Адульядета (Рамы IX) - состоялась 5 мая 1950 года.

В июне премьер-министр заявлял, что коронация Рамы Х состоится до проведения выборов в стране, которые запланированы на февраль 2019 года. Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.