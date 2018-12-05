На Камчатке объявлена угроза схода лавин

ТАСС, 5 декабря. Штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин объявляется с четверга на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение <...> С полуночи 6 декабря по 8 декабря 2018 года включительно самопроизвольный сход снежных масс возможен на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано обезопасить своих сотрудников и производство от лавин. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам также следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.