Крупнейший в северной Сирии арматурный завод возобновит работу до конца 2018 года

ДАМАСК, 5 декабря. /ТАСС/. Крупнейший на севере Сирии завод по производству арматуры "Аль-Шарк", расположенный в Алеппо и закрывшийся в 2012 году, возобновит свою деятельность в конце декабря. Об этом сообщил журналистам в среду технический директор предприятия Фади Жнейдан.

"До войны это был крупнейший арматурный завод на севере страны, на котором работали около 200 человек. Мы производили до 700 тонн арматуры в сутки, полностью обеспечивали сирийский рынок и экспортировали часть продукции. С началом войны в 2012 году были закрыты дороги для подвоза сырья и производство остановилось <…> Восстановление завода началось в 2015 году, и мы рассчитываем, что запуск предприятия состоится до конца этого года", - отметил Жнейдан, уточнив, что арматура крайне необходима для ремонта и реконструкции разрушенных во время войны зданий в Сирии, а также строительства новых домов.

По словам главного технолога производства Али Джума аль Ахмада, отремонтировано 15 из 16 станков, необходимых для производства арматуры. "Нам осталось отремонтировать один станок, и вся основная технологическая цепочка будет восстановлена", - отметил он.

Руководство предприятия отметило, что до конца года будет закуплена первая партия металла и запущена первая плавильная печь. Выйти на довоенные объемы производства планируется в 2019 году.