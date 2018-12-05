Полиция Камчатки разыскивает владельцев обнаруженного в Нидерландах ордена Красной Звезды

ТАСС, 5 декабря. Полицейские Камчатки разыскивают родственников советского военнослужащего Александра Суслова, чей орден Красной Звезды обнаружили в Нидерландах, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Необычный запрос поступил в УМВД России по Камчатскому краю из Голландии от нашего бывшего соотечественника. Мужчина написал, что недавно его коллега принес на работу орден, рассказав, что купил его на рынке в 1998 году в Венгрии. Выяснив, что орден настоящий, выходец из России убедил коллегу найти родных того, кому в сентябре 1945 года этот орден был вручен, Суслова Александра Сергеевич, 1910 года рождения, призванного на службу Сокольническим РВК (районным военным комиссариатом) в декабре 1932 года <…> Последним местом прописки Суслова Александра Сергеевича является город Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

Теперь сотрудники уголовного розыска ищут родственников владельца ордена. Полицейские также связались с различными ведомствами, в архивах которых пытаются найти информацию о жизни Суслова или его родных.

Александр Суслов проходил службу в 119 артиллерийском полку 35 Стрелковой Харбинской дивизии, а затем в 1632 Гаубичном артиллерийском полку 22 Стрелковой Харбинской Краснознаменной дивизии помощником командира полка по технической части в звании капитана.