Польша стала первой обладательницей антипремии экологов на форуме ООН по климату

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Выступившая в этом году организатором Всемирной конференции ООН по защите климата Польша стала первой обладательницей антипремии "Ископаемое дня", которую присуждают экологические организации. Об этом сообщила в среду радиостанция RMF FM.

Антипремия стала результатом заявления президента республики Анджея Дуды, который сказал, что его страна не откажется от угля в энергетике, назвав его стратегическим энергоносителем. По словам главы государства, угля Польше хватит еще на 200 лет. Заявление прозвучало на конференции ООН, проходящей в польском городе Катовице.

"Польша, председательствующая на климатической конференции ООН, не случайно стала первой обладательницей антипремии "Ископаемое дня". Если послушать в Катовице президента Дуду и премьера Матеуша Моравецкого, других членов правительства, диву даешься, насколько они не понимают серьезности климатического кризиса, - сказал глава "Гринпис Польша" Богдан Пенкацкий. - Они стеной стоят за сжигание угля вопреки однозначному голосу науки".

Климатическая конференция ООН с участием около 30 тыс. представителей из почти 200 стран начала работу в воскресенье. В рамках форума проходит 24-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24), 14-я встреча сторон Киотского протокола (CMP-14) и конференция подписантов Парижского соглашения (СМА-1).

Участники сессии обсуждают пути реализации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.