Голикова заявила, что дефицит медработников в России составляет более 150 тыс. человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Дефицит врачей в России в первичном звене составляет 23 тыс., а среднего медицинского персонала - более 133 тыс. человек, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Сейчас, по оценке Минздрава, в России дефицит врачей первичного звена составляет по всем регионам 27 тыс. человек, среднего медперсонала - 133 тыс. человек. На протяжении реализации всего национального проекта предполагается ликвидировать дефицит. Для этого в федеральных проектах запланированы соответствующие мероприятия", - сказала она.

Голикова добавила, что на зарплату медработников, которые придут на работу в медицинские организации, предусмотрено в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы 97,4 млрд рублей.