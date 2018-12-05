Учебные центры "Яндекс.Лицей" появятся в Оренбургской области в 2019 году

ТАСС, 5 декабря. Власти Оренбургской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образовательных проектов с компанией "Яндекс", согласно которому в регионе в 2019 году появятся учебные центры "Яндекс.Лицей". Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Подписи под документом поставили глава региона Юрий Берг и заместитель генерального директора ООО "Яндекс" Сергей Чернышов в рамках восьмого международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".

"Необходимо обучать детей основам программирования и информационным технологиям, начиная уже с младшего школьного возраста. В 2019 году в регионе начнут работать как минимум четыре учебных центра "Яндекс.Лицей". В них будет организовано обучение школьников основам программирования и информационных технологий", - приводит пресс-служба слова Берга, который прокомментировал подписание документа. По его словам, в школах области должна сформироваться полноценная цифровая образовательная среда и внедрено передовое электронное обучение.

Восьмой международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", посвященный развитию информационных технологий, проходит в Оренбургской области с 5 по 7 декабря. В мероприятии принимают участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе представители Китая, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. В рамках форума с 5 по 7 декабря пройдут межрегиональные семинары, круглые столы, панельные сессии, пленарные заседания, научные конференции, мастер- классы, посвященные цифровым инструментам для бизнеса, цифровой экономике, технологиях в медицине, робототехнике и образовательным проектам.