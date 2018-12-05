WWF инициирует работу по согласованию навигационных и экологических карт Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) для сохранения арктической экологии считает необходимым провести работу по согласованию навигационных и экологических карт и намерен выйти с такой инициативой на участвующие в разработке карт профильные министерства. Как сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге Форума "Арктика: Настоящее и будущее" координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский, отсутствие взаимосвязи между картами приводит к проблемам, в частности, к частому заходу судов в заповедные районы моря.

"Такой вопрос решается межведомственным взаимодействием Минобороны, которые делает навигационные карты для моряков, Минтрансом, которое выдает навигационные разрешения судам, и Минприроды, которое курирует заповедники. В следующем году вместе с заповедниками будем обращаться в министерства", - сказал эколог.

Проблема особенно проявилась в этом году. По данным WWF, в летнюю навигацию в Баренцевом море в ходе мониторинга нарушений судами территории ненецкого заповедника было выявлено сразу 5 таких случаев. "Оказалось, что на навигационных картах нет границ заповедника, в навигационных разрешениях, которые выдаются судам, они также не указываются. То есть сейчас у нефтяников свои карты, у моряков свои, у природоохранников свои, и эти карты не связаны", - сказал эколог.

По его словам, вопрос может быть решен уже в ближайшие годы.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.