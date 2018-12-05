Матвиенко сообщила об ухудшении демографии в Марий Эл

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Демографическая ситуация в Республике Марий Эл ухудшается в связи с оттоком населения и снижением рождаемости, сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время "Часа субъекта РФ" в СФ.

"К сожалению, за последние три года ухудшилась демографическая ситуация, в том числе, за счет снижения рождаемости, что очень плохо, из-за высокого миграционного оттока населения. Надо, конечно, анализировать причины, принимать конкретные точечные меры. Одна из основных причин, на мой взгляд, все еще остающийся низким уровень жизни в регионе. И социологические опросы, которые проводятся, подтверждают, что достаточно большая часть населения отмечает пока низкий уровень доходов, над этим нужно работать", - сказала Матвиенко.

По данным Маристата, в январе-сентябре 2018 года демографическая ситуация в республике характеризовалась снижением рождаемости, зарегистрированных браков и увеличением смертей и разводов. Число родившихся по сравнению с январем-сентябрем 2017 года уменьшилось на 10%, количество смертей увеличилось на 2,8%.

Численность населения республики, по данным ведомства, сократилась с 739 тыс. человек на 1 января 2001 года до 682 тыс. человек в 2018 году.