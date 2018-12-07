Зачем московские инженеры собрали турбореактивный сноуборд

ТАСС — о том, как технология, предназначенная для военной авиации, пригодилась для сборки "огненной доски" и что будет дальше с разработкой

Парень на сноуборде осторожно, как новичок, едет по пустому снежному стадиону с совсем маленьким уклоном — такой больше подходит для детей с санками, чем для взрослых, решивших освоить экстремальный спорт. Все, что происходит вокруг, — необычно: рядом ходит человек с огнетушителем. Доска гудит, к ней прикреплена непонятная конструкция, из нее, если очень хорошо присмотреться, вырывается огненная синяя струя. А вокруг еще человек пять снимают это действо на смартфоны. Так выглядел один из первых запусков турбореактивного сноуборда — разработки московских инженеров. Для чего они прикрепили к доске турбореактивный двигатель и какой толк от сноуборда, собрать который выходит примерно как купить автомобиль, — в материале ТАСС.

' Youtube/AlexeyStacenko'

О чем думает инженер, когда катается на сноуборде Денису Ефремову 36 лет. Он работает в фирме, которая занимается запусками различного оборудования в стратосферу. А еще с детства катается на лыжах и сноуборде. Последние 20 лет не пропускал почти ни одного зимнего сезона: по выходным ездил на ближайшие горки в Подмосковье, на каникулах — в большие горы. Говорит, мысль о том, чтобы приладить мотор к обычной доске, ему приходила давно, но реализовать эту идею он не пытался.

"В Подмосковье маленькие склоны, кататься скучно, и не всегда есть возможность поехать в горы. Я думал: "Вот бы сделать сноуборд, который сам едет, чтобы кататься можно было хоть по полю". Даже узнавал цены на турбореактивные двигатели — модель с минимально достаточной тягой стоит от 300 тысяч рублей, да и не было сразу понятно, подойдет она или нет. Было опасение, что может получиться что-то неуправляемое или слишком опасное. Так в сомнениях я постоянно откладывал этот проект. Но прошлой зимой один мой товарищ, Алексей Стаценко, купил такую турбину для своего проекта и пришел ко мне с просьбой помочь ему сделать систему управления турбиной". Стаценко загорелся другой мечтой — создать турбореактивный летающий ранец (их вы наверняка видели в научно-фантастических фильмах). Сейчас такие разработки уже есть в мире и, в отличие от турбореактивного сноуборда, активно тестируются. Но для летающего ранца нужно минимум четыре турбины. А начинать нужно было со стенда, на котором можно испытать технологию — разобраться с тем, как она работает, с каким топливом, как устроены баки, какую электронику подключать. Ефремов предложил в качестве испытательного стенда использовать сноуборд. К ним присоединился еще один инженер — Алексей Жуков, он делает радиоуправляемые вертолеты.

"Мы выбрали лучшую из существующих на сегодня досок — она стоит около 100 тысяч рублей. Я раньше засматривался на нее, но не был готов купить. А для такой разработки, понятно, нужно качественное оборудование. Я пришел к производителям, рассказал, что мы задумали, и они выдали нам борд. Мы не блогеры, у нас нет тысяч подписчиков, конечно, мы снимали видео, фото, выкладывали в своих соцсетях, но нам дали доску, главным образом, не потому, что мы покажем ее куче подписчиков, а потому, что им понравилась идея. Вообще, все, кто нам помогал, делали это для фана". Месяц ушел на разработку, изготовление деталей и первые тесты в лаборатории. Ребята спешили, так как зима подходила к концу, а очень хотелось успеть испытать аппарат на снегу. И вот этот момент настал. Цепь, огнетушитель и несгораемая одежда "Приехали на полузаброшенный стадион на окраине Москвы, — вспоминает Денис. — Там почти не бывает людей. Выбрали такое место, потому что было сложно заранее понять, как он себя поведет. Мы приковали доску цепью к воротам через динамометр — измеритель тяги. Алексей стоял рядом со мной с огнетушителем. До этого я заехал в магазин для мотоциклистов и купил себе полный комплект несгораемой одежды — от комбинезона до нижнего белья, вышло на 50 тысяч рублей, но безопасность дороже. В общем, я встал на борд, нажал на газ и проехал первые десять сантиметров. Едет! Правда, пока возились с подготовкой, стемнело. Записали показания динамометра и на этом закончили". На второе испытание приехали через несколько дней. "Допилили" несколько деталей. И взяли с собой фотографа и оператора с видеокамерой.

"Первые попытки были робкие — было совершенно непонятно, как им управлять, но по прямой он разгонялся вполне уверенно. Со временем я приноровился и поворачивать. Но рулится он не так, как обычный сноуборд. Он обладает повадками машины для соревнований под названием "дрифт". Если дать много газа в повороте, то сноуборд начинает заносить. Сначала я испугался такого поведения доски, но потом не только привык, но и начал получать от этого свой кайф. Места для разгона было мало, да и снег уже подтаивал, но даже в таких условиях стало понятно, что аппарат получился очень интересный". Решили ехать испытывать новинку туда, где снега еще много, — в горы. Оставалось только понять, как довезти необычный груз. Куда нельзя с турбореактивным сноубордом "Мы поехали в Красную Поляну. Был конец зимы, но мы надеялись еще застать снег. Добираться пришлось на машинах. Мы не могли сесть в самолет с таким багажом, нельзя провезти канистру с авиакеросином, хотя самолет летит на этом же топливе. Проделали этот путь до Сочи, забрались в горы, но на машине мы так и не смогли доехать до снега. Снег остался только на верхних участках трасс, куда можно добраться только на подъемнике. Но с топливом на подъемник нас не пустили. Вообще, когда мы объясняли на канатной дороге, что эта странная штука — турбореактивный сноуборд, на нас, как на экзотику, пришли смотреть все сотрудники и катальщики, которые были поблизости". На вершину, где лежал снег, все-таки поднялись, но без авиакеросина.

"Там проходил фестиваль сноубордистов — мы опять произвели впечатление, — говорит Денис. — Райдеры подходили с нами фотографироваться. Мы оказались в инстаграмах многих людей как "безумные ребята, которые собрали реактивный сноуборд". Я все-таки прокатился на доске с выключенной турбиной и понял, что лишняя масса, вопреки ожиданиям, почти незаметна. Но для испытаний двигателя мы поехали искать снег дальше". Следующий "полигон" был далеко — под Петрозаводском. Туда разработчики отправились из Красной Поляны — с небольшой остановкой в Москве. "Решили, что будем ехать на север, пока не найдем хороший снег. Пришлось проехать больше двух с половиной тысяч километров. Но недалеко от Петрозаводска мы нашли отличный заснеженный карьер. Я катался по всему карьеру часа два — в полной эйфории. А самое интересное, что над нами в какой-то момент появились два реактивных военных самолета. Там недалеко военная база, и пилоты оттачивали свое мастерство, выписывали различные фигуры высшего пилотажа. Они проносились в небе над нами и даже не знали, что внизу едет их реактивный "коллега" — крутое совпадение". Чем заняться этой зимой: сноуборд или ранец Весной со сноуборда сняли турбину, так как пора было начинать работу над реактивным ранцем. "Но, чувствуется, скоро будет куплен еще один и, возможно, более мощный турбореактивный двигатель, который займет свое место на сноуборде, — говорит Денис. — Забыть те потрясающие ощущения не получается, и желание продолжить освоение нового вида спорта слишком велико". Тем более у разработчиков остались вопросы: не выяснено, с какой максимальной скоростью едет борд. Они предполагают, что мировой рекорд по скорости на обычном борде — 202 километра в час — можно побить на этой доске. Но для этого испытание борда нужно доверить профессиональному райдеру.