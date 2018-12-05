{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Тина Канделаки рассказала студентам в Чечне, почему дружит с Рамзаном Кадыровым

Журналист и телеведущая отметила, что уважения заслуживает умение главы Чечни преодолевать препятствия
Тина Канделаки Александр Рюмин/ТАСС
Тина Канделаки
© Александр Рюмин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Журналист и телеведущая Тина Канделаки рассказала на встрече со студентами Чеченского государственного университета (ЧГУ), прошедшей в рамках VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном, о том, почему дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, уважения заслуживает умение Кадырова преодолевать препятствия.

"Это человек, для которого слово "нет" - это всего лишь барьер, через который нужно перешагнуть <...> В разные годы, в разном возрасте: в 20, в 30, в 40 - всегда появляются разные причины, почему что-то сделать нельзя. Вот у него до сих пор нет причин, почему что-то делать нельзя. Я таких людей уважаю, я с такими людьми дружу, и я горжусь дружбой с таким товарищем", - ответила она на вопрос из аудитории.

Канделаки также отметила, что Кадыров, как и она сама, "из категории тех людей, которые никогда не сдаются". "Те вызовы, которые стоят перед ним, и те результаты, которых он добился, говорят только об одном - что это человек невероятной энергии", - рассказала она на встрече со студентами ЧГУ.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В этом году он проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
Северный Кавказ
Канделаки: журналистика может помочь преодолеть стереотипы о кавказских женщинах
По словам журналиста и телеведущей, "кавказская женщина - это сильная женщина, которая образована, умна, и является прекрасным собеседником"
Читать полностью