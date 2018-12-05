Тина Канделаки рассказала студентам в Чечне, почему дружит с Рамзаном Кадыровым

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Журналист и телеведущая Тина Канделаки рассказала на встрече со студентами Чеченского государственного университета (ЧГУ), прошедшей в рамках VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном, о том, почему дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, уважения заслуживает умение Кадырова преодолевать препятствия.

"Это человек, для которого слово "нет" - это всего лишь барьер, через который нужно перешагнуть <...> В разные годы, в разном возрасте: в 20, в 30, в 40 - всегда появляются разные причины, почему что-то сделать нельзя. Вот у него до сих пор нет причин, почему что-то делать нельзя. Я таких людей уважаю, я с такими людьми дружу, и я горжусь дружбой с таким товарищем", - ответила она на вопрос из аудитории.

Канделаки также отметила, что Кадыров, как и она сама, "из категории тех людей, которые никогда не сдаются". "Те вызовы, которые стоят перед ним, и те результаты, которых он добился, говорят только об одном - что это человек невероятной энергии", - рассказала она на встрече со студентами ЧГУ.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В этом году он проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.