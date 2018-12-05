{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Принц Чарльз вошел в число самых элегантных мужчин в мире по версии GQ

Кроме того, журнал отметил выдающиеся достижения наследника трона
Принц Чарльз John Linton - WPA Pool/Getty Images
Принц Чарльз
© John Linton - WPA Pool/Getty Images

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Наследник британского трона принц Чарльз поднялся с 20-й на шестую строчку в рейтинге самых хорошо одевающихся в мире мужчин за 2018 год по версии журнала GQ.

На эту тему

Он уступил лишь американскому актеру, сценаристу, комику и музыканту Дональду Гловеру, актеру Тимоти Шаламу и актеру из фильма "Телохранитель" Ричарду Мэддену.

При этом Чарльз обошел Дэвида Бэкхема и британского актера Мэтта Смита. Кроме того, GQ в юбилейный для Чарльза год удостоил его королевское величество награды журнала за выдающиеся достижения.

В прошлом лучшим достижением принца в этом рейтинге было восьмое место в 2013 году. В опубликованном тогда журнальном эссе наследник отметил, что "признание его GQ стало воодушевляющим событием, если не сказать больше". "Я воспринял это как голос в пользу того, что можно, пожалуй, лучше всего назвать классическим и вcегда популярным британским стилем", - указал он.

Теги
ВеликобританияЧарльз, принц Уэльский
НТИ "Автонет" опроверг первый выход на дороги Москвы беспилотного автомобиля "Яндекса"
Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей начался 1 декабря в Москве и Татарстане
Читать полностью